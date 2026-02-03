Знаменосца сборной России на Олимпиаде-2022 дисквалифицировали из-за допинга

36-летняя Ольга Фаткулина завоевала серебряную медаль на 500 метрах на зимних Олимпийских играх, которые прошли в 2014 году в Сочи, золотую медаль на тысяче метров на Чемпионате мира в 2013 году, а также две бронзы в спринтерском многоборье и другие награды мировых чемпионатов.