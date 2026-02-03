Знаменосца сборной России на Олимпиаде-2022 дисквалифицировали из-за допинга

Российскую конькобежку Ольгу Фаткулину, которая несла знамя сборной страны на Олимпийских Играх в 2022 году, отстранили от соревнований на 12 месяцев в связи с нарушением антидопинговых правил. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Решение дисциплинарного комитета РУСАДА вступило в силу 28 октября 2025 года с учетом ранее отбытого отстранения, которое началось 3 декабря 2024 года. Это позволило спортсменке выступить на декабрьских и январских этапах Кубка России, но агентство не раскрыло подробности о запрещенном веществе или дате пробы, взятой у спортсменки, передает сайт РУСАДА.
36-летняя Ольга Фаткулина завоевала серебряную медаль на 500 метрах на зимних Олимпийских играх, которые прошли в 2014 году в Сочи, золотую медаль на тысяче метров на Чемпионате мира в 2013 году, а также две бронзы в спринтерском многоборье и другие награды мировых чемпионатов.
2 февраля стало известно, что итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер получила положительный результат допинг-теста накануне Олимпийских игр, которые пройдут в Милане. В пробе спортсменки нашли «Летрозол», который могут использовать для снижения уровня эстрогена при приеме анаболических стероидов.