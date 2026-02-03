Грэм* призвал Трампа начать поставки ракет Tomahawk Украине

Американский сенатор Линдси Грэм* призвал президента США Дональда Трампа начать поставки ракет Tomahawk Украине. Об этом он написал в личном аккаунте в социальной сети.
По словам Грэма*, подобный шаг со стороны Вашингтона якобы мог бы стать переломным, повлияв на ситуацию в зоне вооруженного конфликта на Украине. Сенатор также поддержал идею усиления экономических мер, направленных в том числе против покупателей нефти из России.
До этого Трамп уже напоминал, что лично заблокировал поставки ракет Tomahawk Украине. Глава Белого дома объяснил это деликатностью момента в украинском конфликте, сочтя меры с поставками неподходящими на данном этапе.
* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.