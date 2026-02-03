Квартиры однотипные, а метраж разный: Переоценка недвижимости в Кишиневе вызывает всё больше вопросов — авантюра власти налицо

Редакция «Первого в Молдове» решила посмотреть, что там насчитали, при переоценке недвижимости. Взяли типичную 5-этажку советской постройки, 1966 года, в которой по 4 квартиры на каждом этаже. Жилой дом расположен в столичном секторе Рышкановка. Квартиры в нем однотипные в каждом стояке.
При просмотре метража в квартирах, расположенных в одном стояке (все 3-комнатные квартиры), мы обнаружили серьезные расхождения, хотя площадь каждой из этих квартир должна быть одинаковой, ведь они все однотипные.
Но, оказалось, что расхождения в метраже от 1 этажа до 5 составляют 1,5 квадратных метра. Так, на 1 и 2 этажах метраж квартир — по 48 квадратных метров, к 3 этажу квартиры стали сужаться — 47 квадратных метров, 46,5 квадратных метра (4 этаж), и опять расширяться на 5 этаже — 47,3.
Оценка приблизительной стоимости этих квартир тоже совершенно разная — от 764 тысяч леев на 5 этаже до 805 тысяч леев на 2 этаже.
Возник вопрос: раз переоценщики не могут нормальной подсчитать метраж квартир, расположенных в одном стояке, то как они проводят достоверную оценку жилья, с которого потом будут взиматься налоги?
.. .. .
Эксперты уже били тревогу, называя механизм переоценки жилья туманным, с секретной методологией и заявляя, что это станет «регулярной фискальной дубиной» и «расширением налоговой базы под видом оценки».
