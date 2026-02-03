Суд изъял имущество на 1 млрд рублей у экс-депутата Госдумы Гайсина

Прокуратура Свердловской области пояснила, что активы компаний «Корона Тэхет» и «Индра-М» были сформированы за счёт имущества других юридических лиц, ранее уже обращённого в государственную казну как приобретённые коррупционным путём. Суд согласился с позицией обвинения, признав данные активы преобразованным коррупционным доходом. Ранее, в августе 2023 года, суд уже взыскал в пользу государства пакеты акций и доли в капитале ряда предприятий, принадлежавших экс-депутату.