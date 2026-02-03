Суд изъял имущество на 1 млрд рублей у экс-депутата Госдумы Гайсина

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что в 1996—2000 гг. Малик Гайсин, будучи депутатом Госдумы России, лично и через доверенных лиц незаконно участвовал в управлении хозяйствующими субъектами, пользовался финансовыми инструментами и скрыто ими владел, получая прибыль и развивая благодаря этому бизнес», — сообщили в прокуратуре.
Прокуратура Свердловской области пояснила, что активы компаний «Корона Тэхет» и «Индра-М» были сформированы за счёт имущества других юридических лиц, ранее уже обращённого в государственную казну как приобретённые коррупционным путём. Суд согласился с позицией обвинения, признав данные активы преобразованным коррупционным доходом. Ранее, в августе 2023 года, суд уже взыскал в пользу государства пакеты акций и доли в капитале ряда предприятий, принадлежавших экс-депутату.
Ранее сообщалось, что имущество бывшего председателя Верховного суда Республики Адыгея Аслана Трахова и его ближайшего окружения перешло в собственность государства по решению суда. Общая стоимость изъятого имущества, согласно материалам дела, исчисляется миллиардами рублей.
