Путин ожидает снижения инфляции к концу 2026 года до 5 процентов

Президент России Владимир Путин ожидает, что темпы инфляции в стране к концу 2026 года сократятся до 5 процентов. Соответствующий прогноз он сделал во вторник, 3 февраля, в рамках совещания по экономическим вопросам.
— Действительно, ожидания такие, что этот период будет краткосрочным и к концу года инфляция должна вновь снизиться примерно до пяти процентов, — приводит его слова пресс-служба Кремля в материале.
Отдельно глава города подчеркнул, что в январе показатель инфляции немного ускорился — 26-го числа она достигла 6,4 процента в годовом выражении. Однако эта динамика была ожидаемой и связана с перенастройкой налоговой системы, в том числе с повышением налога на добавленную стоимость. По оценкам и правительства, и Центрального банка, влияние этих изменений на цены будет краткосрочным.
5 января президент России поручил правительству и Центробанку в 2026 году восстановить темпы роста экономики при удержании инфляции на уровне четырех-пяти процентов.
До этого ЦБ дал экономический прогноз на 2026 год. Регулятор ожидает, что в 2026 году цены будут расти медленнее, чем сейчас, ставки по кредитам станут более умеренными, а россиянам и предпринимателям станет проще строить планы и думать о будущем. Кроме того, инфляция снизится до 4−5 процентов и закрепится вблизи целевых показателей.