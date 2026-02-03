Путин ожидает снижения инфляции к концу 2026 года до 5 процентов

До этого ЦБ дал экономический прогноз на 2026 год. Регулятор ожидает, что в 2026 году цены будут расти медленнее, чем сейчас, ставки по кредитам станут более умеренными, а россиянам и предпринимателям станет проще строить планы и думать о будущем. Кроме того, инфляция снизится до 4−5 процентов и закрепится вблизи целевых показателей.