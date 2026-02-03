Путин: ВВП России прибавил один процент в 2025 году

19 декабря 2025 года, во время прямой линии, Владимир Путин сообщил, что за последние три года рост российской экономики составил 9,7 процента, что значительно превышает показатели европейских государств. Он добавил, что темпы роста реальных зарплат возросли на 4,5 процента за 2025 год.