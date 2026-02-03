Путин: ВВП России прибавил один процент в 2025 году

В 2025 году валовой внутренний продукт (ВВП) России прибавил один процент. Об этом во вторник, 3 февраля, заявил президент страны Владимир Путин во время открытия первого в году совещания по экономическим вопросам.
— Отмечу, что по итогам 2025 года ВВП России прибавил один процент. Это ниже динамики, которая наблюдалась раньше, мы хорошо знаем это, — подчеркнул глава государства.
Он предложил участникам совещания рассмотреть предварительные итоги работы отечественной экономики за 2025 год. По словам Путина, на встрече обсудили прогнозы, развитие экономики страны с учетом текущих факторов и тенденций, а также ситуацию на внутреннем и на международных рынках.
Кроме того, участники совещания подробно проанализировали механизмы достижения целей России в экономической сфере и поддержку роста, необходимого для «уверенного динамичного развития» страны, передает сайт Кремля.
19 декабря 2025 года, во время прямой линии, Владимир Путин сообщил, что за последние три года рост российской экономики составил 9,7 процента, что значительно превышает показатели европейских государств. Он добавил, что темпы роста реальных зарплат возросли на 4,5 процента за 2025 год.