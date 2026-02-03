Школьники Башкирии уйдут на каникулы в марте

Стало известно, когда школьники Башкирии будут отдыхать после учебы. Министерство просвещения России назвало примерные сроки для весенних каникул в школах в 2026 году. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, учебным заведениям предложено запланировать отдых с 28 марта по 5 апреля.
Отмечается, что окончательное решение о точных датах, как обычно, остается за руководством каждой отдельной школы.
