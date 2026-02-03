Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьники Башкирии уйдут на каникулы в марте

Минпросвещения рекомендует школам провести весенние каникулы в конце марта.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, когда школьники Башкирии будут отдыхать после учебы. Министерство просвещения России назвало примерные сроки для весенних каникул в школах в 2026 году. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, учебным заведениям предложено запланировать отдых с 28 марта по 5 апреля.

Отмечается, что окончательное решение о точных датах, как обычно, остается за руководством каждой отдельной школы.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.