Онколог Ивашков сообщил об анализах на рак, которые нужно сдавать ежегодно

«Колоректальный рак — это один из немногих видов рака, который можно не просто рано выявить, но и предотвратить. Он практически всегда развивается из полипов. И именно эти полипы можно удалить во время диагностической колоноскопии, ещё до того, как они успеют переродиться в злокачественную опухоль», — рассказал доктор.