Онколог Ивашков сообщил об анализах на рак, которые нужно сдавать ежегодно

Врач-онколог Владимир Ивашков рассказал, какие анализы на рак необходимо сдать в начале 2026 года, чтобы быть спокойными за своё здоровье весь год.
Женщинам после 45 рекомендуется проводить маммографию.
«Рак молочной железы, выявленный на первой стадии, излечим в 98% случаев. На четвёртой стадии его невозможно вылечить», — заявил Ивашков в ролике на своём YouTube-канале.
До 40 лет вместо маммографии женщинам рекомендуется выполнять ультразвуковое исследование.
Мужчинам после 45 и 50 лет Ивашков рекомендует сдавать анализ на простатоспецифический антиген.
«Это единственный онкомаркер, который действительно используется для скрининга рака, но только у мужчин определённого возраста и только в сочетании с осмотром уролога», — подчеркнул доктор.
При этом нужно понимать, что ПСА может повышаться при доброкачественной аденоме простаты, простатите и даже после интенсивной езды на велосипеде.
Ивашков также рекомендует один раз в год сдавать анализ кала на скрытую кровь.
Это очень простой и очень дешёвый анализ. Он способен выявить колоректальный рак на той стадии, когда он ещё полностью излечим.
Кроме того, один раз в 3 года нужно делать колоноскопию. Ивашков рекомендует делать эту процедуру под седацией.
«Колоректальный рак — это один из немногих видов рака, который можно не просто рано выявить, но и предотвратить. Он практически всегда развивается из полипов. И именно эти полипы можно удалить во время диагностической колоноскопии, ещё до того, как они успеют переродиться в злокачественную опухоль», — рассказал доктор.
Ранее сообщалось, что британский студент узнал о смертельном диагнозе после приступа внезапной усталости в кафе.