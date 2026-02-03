Ричмонд
Полицейские предотвратили заказное убийство нижегородской бьюти-блогерши

В Нижнем Новгороде полиция предотвратила заказное убийство местной блогерши Мирии Ильины, которая публиковала обзоры салонов красоты. По подозрению в подготовке преступления задержаны две женщины и мужчина, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: Life.ru

По предварительным данным, владелица салона красоты решила расправиться с блогершей из-за негативного контента. С помощью знакомой она нашла исполнителя, передала ему деньги и информацию о жертве. О планируемом преступлении стало известно правоохранительным органам, и всех участников задержали до того, как заказ был выполнен.

Следственный комитет уточняет, что предполагаемому киллеру — 25 лет. Женщин отправили под домашний арест, мужчину заключили под стражу. Им вменяют покушение на убийство по найму и пособничество в нем.

Напомним, что на блогершу Марию Ильину жестоко избили во время очередной проверки салона красоты. Конфликт произошёл в салоне, владелица которого, по утверждению инфлюенсера, работает без соответствующего образования.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

