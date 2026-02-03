Полицейские предотвратили заказное убийство нижегородской бьюти-блогерши

По предварительным данным, владелица салона красоты решила расправиться с блогершей из-за негативного контента. С помощью знакомой она нашла исполнителя, передала ему деньги и информацию о жертве. О планируемом преступлении стало известно правоохранительным органам, и всех участников задержали до того, как заказ был выполнен.
Следственный комитет уточняет, что предполагаемому киллеру — 25 лет. Женщин отправили под домашний арест, мужчину заключили под стражу. Им вменяют покушение на убийство по найму и пособничество в нем.
Напомним, что на блогершу Марию Ильину жестоко избили во время очередной проверки салона красоты. Конфликт произошёл в салоне, владелица которого, по утверждению инфлюенсера, работает без соответствующего образования.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.