Полицейские предотвратили заказное убийство нижегородской бьюти-блогерши

По предварительным данным, владелица салона красоты решила расправиться с блогершей из-за негативного контента. С помощью знакомой она нашла исполнителя, передала ему деньги и информацию о жертве. О планируемом преступлении стало известно правоохранительным органам, и всех участников задержали до того, как заказ был выполнен.