Врач предупредил, какие необычные признаки говорят о серьезных болезнях

«Постоянная сухость и шелушение могут говорить не только о неправильном уходе, но и о дефиците железа, витаминов или проблемах с щитовидной железой. Желтоватый оттенок кожи или белков глаз — повод проверить печень. Бледность часто указывает на анемию, а не только на усталость, а частые высыпания у взрослых могут быть связаны с гормональным дисбалансом или нарушениями в работе ЖКТ», — предупредил врач.