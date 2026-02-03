Ричмонд
Врач предупредил, какие необычные признаки говорят о серьезных болезнях

Терапевт Новиков: Шелушение кожи может сигнализировать об опасных болезнях.

Источник: Комсомольская правда

Внешние изменения во внешности могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. Врач-терапевт Александр Новиков рассказал, на какие признаки стоит обращать внимание, чтобы вовремя заметить болезни и обратиться к специалисту. Об этом пишет Lenta.ru.

«Постоянная сухость и шелушение могут говорить не только о неправильном уходе, но и о дефиците железа, витаминов или проблемах с щитовидной железой. Желтоватый оттенок кожи или белков глаз — повод проверить печень. Бледность часто указывает на анемию, а не только на усталость, а частые высыпания у взрослых могут быть связаны с гормональным дисбалансом или нарушениями в работе ЖКТ», — предупредил врач.

Ломкость и борозды на ногтях, выпадение волос, а также изменение их цвета могут сигнализировать о проблемах с сердцем, легкими или печенью. Поперечные борозды часто появляются после стресса или болезни.

Кроме того, хроническая отечность, мешки под глазами, покраснение глаз без инфекции и внезапное похудение требуют внимания. Сутулость, замедленные движения и нестабильная походка могут указывать на хроническую боль, депрессию или неврологические нарушения.

Прежде россиянам назвали нетипичный признак развития неизлечимой болезни. Постоянная усталость может быть нетипичным признаком артрита.