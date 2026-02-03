Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренер Брабечан объяснил, как не травмировать спину при уборке снега

Эксперт Юрий Брабечан посоветовал убирать снег с прямой спиной, чтобы не травмировать ее.

Источник: Аргументы и факты

Неправильная уборка снега может привести к болям в пояснице, мышечным спазмам и даже протрузиям. Об этом в интервью «Газете.Ru» сообщил тренер Юрий Брабечан.

По его словам, основная ошибка — работа с круглой спиной, когда вся нагрузка ложится на поясничный отдел. Главное правило — сохранять спину прямой и использовать силу ног. Для этого необходимо слегка согнуть колени и отвести таз назад, держа лопату ближе к телу.

Скидывать снег следует, разворачивая весь корпус целиком, включая стопы, а не скручивая только талию. Если нужно поднять снег, делать это следует за счет ног, с ровной спиной, а бросок осуществлять плавно, перенося вес на ноги.

Эксперт рекомендует делать короткие перерывы каждые 10−15 минут и полноценный отдых каждые полчаса работы. При возникновении боли в спине после уборки может помочь легкое тепло, мягкая активность, например ходьба, и легкая растяжка. При острой или стреляющей боли, особенно с онемением в ноге, необходимо обратиться к врачу.

Ранее врач Юлия Прокофьева рассказала, можно ли определить на ощупь смещение позвонков.