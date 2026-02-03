Тренер Брабечан объяснил, как не травмировать спину при уборке снега

Неправильная уборка снега может привести к болям в пояснице, мышечным спазмам и даже протрузиям. Об этом в интервью «Газете.Ru» сообщил тренер Юрий Брабечан.
По его словам, основная ошибка — работа с круглой спиной, когда вся нагрузка ложится на поясничный отдел. Главное правило — сохранять спину прямой и использовать силу ног. Для этого необходимо слегка согнуть колени и отвести таз назад, держа лопату ближе к телу.
Скидывать снег следует, разворачивая весь корпус целиком, включая стопы, а не скручивая только талию. Если нужно поднять снег, делать это следует за счет ног, с ровной спиной, а бросок осуществлять плавно, перенося вес на ноги.
Эксперт рекомендует делать короткие перерывы каждые 10−15 минут и полноценный отдых каждые полчаса работы. При возникновении боли в спине после уборки может помочь легкое тепло, мягкая активность, например ходьба, и легкая растяжка. При острой или стреляющей боли, особенно с онемением в ноге, необходимо обратиться к врачу.
