Тренер Брабечан объяснил, как не травмировать спину при уборке снега

Эксперт рекомендует делать короткие перерывы каждые 10−15 минут и полноценный отдых каждые полчаса работы. При возникновении боли в спине после уборки может помочь легкое тепло, мягкая активность, например ходьба, и легкая растяжка. При острой или стреляющей боли, особенно с онемением в ноге, необходимо обратиться к врачу.