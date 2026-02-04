Ричмонд
Файлы Эпштейна: о чем говорится, кто упоминается, где почитать целиком

Файлы Эпштейна — это массив судебных документов и материалов расследований, связанных с делом финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в педофилии и торговле людьми. В них фигурируют имена политиков, бизнесменов и публичных персон, чьи контакты с Эпштейном становились предметом общественного внимания.

Артем Черненко
Автор Новости Mail
Джеффри Эпштейн
Джеффри ЭпштейнИсточник: Legion-Media.ru

В этом материале объясняем, что именно представляют собой файлы Эпштейна, кто в них упоминается и где можно ознакомиться с опубликованными документами.

Кто такой Джеффри Эпштейн и в чем суть файлов по его делу

Джеффри Эпштейн — американский финансист, которого обвинили в создании сети по сексуальной эксплуатации несовершеннолетних на отдельном тропическом острове. Его дело расследовалось федеральными органами США на протяжении многих лет, но завершилось оно трагически: в 2019 году Эпштейн умер в тюрьме, не дождавшись суда. Подробнее о его биографии можно прочесть в отдельном нашем материале.

Дело оказалось настолько резонансным, что интерес к нему не утихает по сей день. Чтобы хоть как-то внести ясность в происходящее, правительство США приняло решение начать публиковать так называемые файлы Эпштейна. Под ними обычно понимают совокупность:

  • ранее засекреченных судебных исков и приложений к ним;
  • протоколов допросов и показаний свидетелей;
  • переписок и внутренних документов, фигурировавших в процессах;
  • материалов, обнародованных по решениям судов или в рамках гражданских разбирательств.

Важно: упоминание имени в файлах не означает автоматически совершение преступления. Во многих случаях в бумагах речь идет о контактах, перелетах, встречах или показаниях третьих лиц.

Новый виток развития история с Эпштейном получила после прихода к власти в США Дональда Трампа. Еще в предвыборной кампании республиканец пообещал рассекретить файлы по делу, и осенью 2025 года президент наконец подписал соответствующий закон. Так в конце января 2026-го Минюст США обнародовал более 3 млн файлов по делу — рекордное количество.

Кто упоминается в опубликованных файлах Эпштейна

Списки из файлов Эпштейна неоднородны по значимости и степени детализации. Часть имен фигурирует в документах эпизодически, часть — в более развернутом контексте. Некоторые данные до сих пор засекречены, поэтому в документах встречаются черные полосы — цензурированный материал. Рассмотрим, о чьих контактах с Эпштейном известно уже на данный момент.

Дональд Трамп

Дональд Трамп
Дональд ТрампИсточник: Legion-Media

Имя Дональда Трампа упоминается в материалах в контексте людей, знакомых с Эпштейном еще с 90-х. Но в опубликованных документах нет утверждений о причастности президента Штатов к преступлениям, есть лишь список неподтвержденных на данный момент обвинений.

Сам президент Штатов неоднократно заявлял, что разорвал отношения с финансистом задолго до начала расследований, а любую причастность к совершению преступлений он последовательно отрицает.

Билл Клинтон

Билл Клинтон
Билл КлинтонИсточник: Legion-Media

Бывший президент США много раз фигурирует в документах по делу. В них утверждается, что он вместе с главным обвиняемом по делу летал на одном самолете. Кроме того, Клинтона заметили на фотографиях в компании Эпштейна.

Сам Клинтон отрицал участие в противоправных действиях и подчеркивал, что поездки носили деловой и благотворительный характер. Давление на политика оказалось настолько сильным, что в феврале 2026 года он вместе со своей женой Хиллари согласился дать показания по делу.

Принц Эндрю

Принц Эндрю
Принц ЭндрюИсточник: Legion-Media

Британский принц стал одной из центральных фигур дела, связанного с Эпштейном. Его имя упоминалось в показаниях потерпевших несовершеннолетних и в скандально известныха файлах, что привело к внесудебному урегулированию и серьезным репутационным последствиям. Например, Эндрю лишили всех титулов — так что принцем его теперь можно называть разве что по привычке.

После публикации новой порции файлов в 2026 году премьер Британии Кир Стармер призвал Эндрю дать показания по делу Эпштейна.

Билл Гейтс

Билл Гейтс
Билл Гейтс (Источник: Legion-Media.ru)Источник: legion-media

Сооснователь Microsoft фигурирует в материалах в связи со встречами с Эпштейном в 2010-х годах. В письмах утверждается, что известный разработчик и бизнесмен занимался сексом с девушками, которые заразили его передающимися половым путем инфекциями. Из-за этого Гейтс якобы был вынужден принимать антибиотики и пытаться тайно подсыпать их жене.

Гейтс публично признавал, что контакты с Эпштейном были ошибкой, и отрицал какую-либо причастность к противоправным действиям.

Кто еще был в файлах Эпштейна

Помимо наиболее громких фигур, в документах встречаются:

  • Владимир Жириновский — его имя упоминается в вырезках из статей о российской политике, непосредственно к делу бывший лидер ЛДПР отношения не имеет. Кроме того, Дмитрий Песков подчеркнул: Кремль не получал предложений от Эпштейна о встречах;
  • Илон Маск — самый богатый человек мира якобы хотел попасть на одну из вечеринок Эпштейна; сам Маск утверждает, что все приглашения последнего на личный остров отклонял;
  • Сергей Брин — сооснователь Google якобы провел на острове Эпштейна один день в 2007 году;
  • актеры, такие как Леонардо ди Каприо и Кевин Спейси;
  • крупные предприниматели и инвесторы;
  • представители научных и академических кругов, например, Стивен Хокинг, который якобы также посещал остров в рамках конференции;
  • политики и чиновники разных стран;
  • медийные персоны и юристы.

Важно помнить, что во многих случаях упоминания носят справочный характер и не содержат обвинений.

Где можно посмотреть файлы Эпштейна

Документов по делу очень много, и их изучение идет прямо сейчас. Ознакомиться с материалами можно через:

  • публикации американских и международных СМИ, которые выкладывали выдержки из документов;
  • сайт Министерства юстиции США — для поиска по файлам Эпштейна создали отдельную библиотеку;
  • аналитические базы данных от неравнодушных граждан, где доступен поиск по имени. Например, сайт Epstein Archive.

Вопросы и ответы

Отвечаем на некоторые вопросы по теме.

Все ли файлы Эпштейна уже опубликованы?

Нет. Обнародована лишь часть материалов, разрешенная судами.

Если имя политика встречается в файлах, то он автоматически виноват?

Нет. Обилие имен в файлах — лишь следствие фиксации контактов и множественных показаний. Но есть и те, кто фигурирует в документах по делу чаще остальных — в качестве участников переписок с Эпштейном, его гостей и так далее.

Почему файлы вызвали такой резонанс?

Из-за масштабов дела, статуса упоминаемых персон и закрытого характера расследований. Также долгое время дело Эпштейна было популярно среди сторонников конспирологии, и последние последовательно подогревали интерес к случившемуся.

А после публикации массива данных в феврале 2026 года вскрылись новые подробности, которые вновь приковали внимание общественности к делу.

