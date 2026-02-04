Файлы Эпштейна: о чем говорится, кто упоминается, где почитать целиком

В этом материале объясняем, что именно представляют собой файлы Эпштейна, кто в них упоминается и где можно ознакомиться с опубликованными документами.
Кто такой Джеффри Эпштейн и в чем суть файлов по его делу
Джеффри Эпштейн — американский финансист, которого обвинили в создании сети по сексуальной эксплуатации несовершеннолетних на отдельном тропическом острове. Его дело расследовалось федеральными органами США на протяжении многих лет, но завершилось оно трагически: в 2019 году Эпштейн умер в тюрьме, не дождавшись суда. Подробнее о его биографии можно прочесть в отдельном нашем материале.
Дело оказалось настолько резонансным, что интерес к нему не утихает по сей день. Чтобы хоть как-то внести ясность в происходящее, правительство США приняло решение начать публиковать так называемые файлы Эпштейна. Под ними обычно понимают совокупность:
- ранее засекреченных судебных исков и приложений к ним;
- протоколов допросов и показаний свидетелей;
- переписок и внутренних документов, фигурировавших в процессах;
- материалов, обнародованных по решениям судов или в рамках гражданских разбирательств.
Важно: упоминание имени в файлах не означает автоматически совершение преступления. Во многих случаях в бумагах речь идет о контактах, перелетах, встречах или показаниях третьих лиц.
Новый виток развития история с Эпштейном получила после прихода к власти в США Дональда Трампа. Еще в предвыборной кампании республиканец пообещал рассекретить файлы по делу, и осенью 2025 года президент наконец подписал соответствующий закон. Так в конце января 2026-го Минюст США обнародовал более 3 млн файлов по делу — рекордное количество.
Кто упоминается в опубликованных файлах Эпштейна
Списки из файлов Эпштейна неоднородны по значимости и степени детализации. Часть имен фигурирует в документах эпизодически, часть — в более развернутом контексте. Некоторые данные до сих пор засекречены, поэтому в документах встречаются черные полосы — цензурированный материал. Рассмотрим, о чьих контактах с Эпштейном известно уже на данный момент.
Дональд Трамп
Имя Дональда Трампа упоминается в материалах в контексте людей, знакомых с Эпштейном еще с 90-х. Но в опубликованных документах нет утверждений о причастности президента Штатов к преступлениям, есть лишь список неподтвержденных на данный момент обвинений.
Сам президент Штатов неоднократно заявлял, что разорвал отношения с финансистом задолго до начала расследований, а любую причастность к совершению преступлений он последовательно отрицает.
Билл Клинтон
Бывший президент США много раз фигурирует в документах по делу. В них утверждается, что он вместе с главным обвиняемом по делу летал на одном самолете. Кроме того, Клинтона заметили на фотографиях в компании Эпштейна.
Сам Клинтон отрицал участие в противоправных действиях и подчеркивал, что поездки носили деловой и благотворительный характер. Давление на политика оказалось настолько сильным, что в феврале 2026 года он вместе со своей женой Хиллари согласился дать показания по делу.
Принц Эндрю
Британский принц стал одной из центральных фигур дела, связанного с Эпштейном. Его имя упоминалось в показаниях потерпевших несовершеннолетних и в скандально известныха файлах, что привело к внесудебному урегулированию и серьезным репутационным последствиям. Например, Эндрю лишили всех титулов — так что принцем его теперь можно называть разве что по привычке.
После публикации новой порции файлов в 2026 году премьер Британии Кир Стармер призвал Эндрю дать показания по делу Эпштейна.
Билл Гейтс
Сооснователь Microsoft фигурирует в материалах в связи со встречами с Эпштейном в 2010-х годах. В письмах утверждается, что известный разработчик и бизнесмен занимался сексом с девушками, которые заразили его передающимися половым путем инфекциями. Из-за этого Гейтс якобы был вынужден принимать антибиотики и пытаться тайно подсыпать их жене.
Гейтс публично признавал, что контакты с Эпштейном были ошибкой, и отрицал какую-либо причастность к противоправным действиям.
Кто еще был в файлах Эпштейна
Помимо наиболее громких фигур, в документах встречаются:
- Владимир Жириновский — его имя упоминается в вырезках из статей о российской политике, непосредственно к делу бывший лидер ЛДПР отношения не имеет. Кроме того, Дмитрий Песков подчеркнул: Кремль не получал предложений от Эпштейна о встречах;
- Илон Маск — самый богатый человек мира якобы хотел попасть на одну из вечеринок Эпштейна; сам Маск утверждает, что все приглашения последнего на личный остров отклонял;
- Сергей Брин — сооснователь Google якобы провел на острове Эпштейна один день в 2007 году;
- актеры, такие как Леонардо ди Каприо и Кевин Спейси;
- крупные предприниматели и инвесторы;
- представители научных и академических кругов, например, Стивен Хокинг, который якобы также посещал остров в рамках конференции;
- политики и чиновники разных стран;
- медийные персоны и юристы.
Важно помнить, что во многих случаях упоминания носят справочный характер и не содержат обвинений.
Где можно посмотреть файлы Эпштейна
Документов по делу очень много, и их изучение идет прямо сейчас. Ознакомиться с материалами можно через:
- публикации американских и международных СМИ, которые выкладывали выдержки из документов;
- сайт Министерства юстиции США — для поиска по файлам Эпштейна создали отдельную библиотеку;
- аналитические базы данных от неравнодушных граждан, где доступен поиск по имени. Например, сайт Epstein Archive.
Вопросы и ответы
Отвечаем на некоторые вопросы по теме.
Все ли файлы Эпштейна уже опубликованы?
Нет. Обнародована лишь часть материалов, разрешенная судами.
Если имя политика встречается в файлах, то он автоматически виноват?
Нет. Обилие имен в файлах — лишь следствие фиксации контактов и множественных показаний. Но есть и те, кто фигурирует в документах по делу чаще остальных — в качестве участников переписок с Эпштейном, его гостей и так далее.
Почему файлы вызвали такой резонанс?
Из-за масштабов дела, статуса упоминаемых персон и закрытого характера расследований. Также долгое время дело Эпштейна было популярно среди сторонников конспирологии, и последние последовательно подогревали интерес к случившемуся.
А после публикации массива данных в феврале 2026 года вскрылись новые подробности, которые вновь приковали внимание общественности к делу.