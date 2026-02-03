В Ростовской области 14 детских площадок не успели сдать в срок

В Ростовской области из 187 запланированных детских площадок по программе «Территория детства» 14 не завершили в срок. Об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
— С такими исполнителями контракты расторгаются, и мы будем заключать новые — с теми, кто работает честно, — написал Юрий Борисович.
По словам главы региона, в ряде случаев контракты уже расторгали с недобросовестными подрядчиками. В качестве примера он привел ситуацию в Ростове: 30 января в сквере Фрунзе подрядчик демонтировал площадку вместо исправления недочетов.
Губернатор подчеркнул, что работу по площадкам продолжат, а договоры будут перезаключать с другими исполнителями.
Напомним, что глава Пролетарского района Ростова-на-Дону Зураб Киладзе недавно сообщил, что виновников демонтажа детской площадки в парке имени Фрунзе задержали и доставили в полицию.
