В Ростовской области 14 детских площадок не успели сдать в срок

Юрий Слюсарь пообещал заменить подрядчиков, не успевающих сдать детские площадки в срок.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области из 187 запланированных детских площадок по программе «Территория детства» 14 не завершили в срок. Об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

— С такими исполнителями контракты расторгаются, и мы будем заключать новые — с теми, кто работает честно, — написал Юрий Борисович.

По словам главы региона, в ряде случаев контракты уже расторгали с недобросовестными подрядчиками. В качестве примера он привел ситуацию в Ростове: 30 января в сквере Фрунзе подрядчик демонтировал площадку вместо исправления недочетов.

Губернатор подчеркнул, что работу по площадкам продолжат, а договоры будут перезаключать с другими исполнителями.

Напомним, что глава Пролетарского района Ростова-на-Дону Зураб Киладзе недавно сообщил, что виновников демонтажа детской площадки в парке имени Фрунзе задержали и доставили в полицию.

