Эпштейн устраивал моделей из Екатеринбурга на работу в дубайском отеле

Ранее KP.RU сообщал, что в открытый доступ попали более трех миллионов файлов, связанных с делом Эпштейна. В документах также есть интересная информация о знакомстве президента США Дональда Трампа с его супругой Меланией. В отчете утверждается, что именно Эпштейн познакомил девушку с будущим мужем, однако в это истории есть несовпадения.