Скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн устраивал моделей из Екатеринбурга на работу в дубайском отеле. Как сообщает «КП-Екатеринбург», в обнародованных Минюстом США файлах нашлось несколько десятков упоминаний российского города.
Отмечается, что люди Эпштейна часто посещали уральскую столицу и проживали в отелях Hyatt Regency или Cosmos. Там они находили девушек, одной из которых была участница конкурса «Мисс Екатеринбург». В файлах Минюста содержится ее переписка с ближайшей помощницей Эпштейна Лесли Грофф.
В сообщениях девушка попросила знакомую финансиста решить некий вопрос с отелем. После этого модель также лично писала Эпштейну, высылая свою учебную программу.
Финансист также пытался устроить ее на работу в Дубай. Эпштейн просил генерального менеджера дубайского отеля Anantara The Palm Dubai Resort, своего знакомого Жан-Франсуа Лорана, подобрать для девушки должность в отеле, которая бы «соответствовала ее квалификации».
При этом известно и о другом случае с молодой жительницей Екатеринбурга, которую Эпштейн рассматривал в качестве своей ассистентки.
Ранее KP.RU сообщал, что в открытый доступ попали более трех миллионов файлов, связанных с делом Эпштейна. В документах также есть интересная информация о знакомстве президента США Дональда Трампа с его супругой Меланией. В отчете утверждается, что именно Эпштейн познакомил девушку с будущим мужем, однако в это истории есть несовпадения.