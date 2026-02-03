Источником сквернословия у детей стал интернет, считает режиссер Бабков

«Никогда в истории человечества не было такого сквернословия как сейчас, и не только в нашей стране, а вообще во всем мире начали говорить на каком-то сорном языке… Мы проводили закрытое анкетирование и выяснили, что на самом деле не семья на первом месте как источник сквернословия у детей, не школа и даже не подворотня, а интернет: ролики, рилсы, комики, разные популярные шоу», — рассказал Бабков на пресс-конференции в «Россия сегодня» международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».