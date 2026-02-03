Источником сквернословия у детей стал интернет, считает режиссер Бабков

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Источником сквернословия у детей в современном мире стал интернет, выразил мнение руководитель московского отделения Межрегионального общественного движения в защиту семьи, отцовства, материнства и детства «Православный родительский комитет», режиссер, актер Максим Бабков.
Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой отмечается 3 февраля.
«Никогда в истории человечества не было такого сквернословия как сейчас, и не только в нашей стране, а вообще во всем мире начали говорить на каком-то сорном языке… Мы проводили закрытое анкетирование и выяснили, что на самом деле не семья на первом месте как источник сквернословия у детей, не школа и даже не подворотня, а интернет: ролики, рилсы, комики, разные популярные шоу», — рассказал Бабков на пресс-конференции в «Россия сегодня» международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
Бабков отметил, что родители должны больше общаться с детьми, говорить им правду, откуда взялся матерный язык, кто на нем разговаривает, и что эти слова обозначают.
«Я говорю ребенку: “Ты хочешь быть взрослым человеком?” Он отвечает: “Да, хочу”. Я объясняю ему, что взрослый человек контролирует свои эмоции. Как только сможешь это сделать — управлять своим мозгом, управлять своим словом, вот тогда ты станешь взрослым человеком, а не когда будешь 1 метр 80 сантиметров ростом», — рассказал Бабков.