СК установил причину смерти 9-летнего Паши из Петербурга

«На почве личных неприязненных отношений, внезапно возникших в ходе конфликта с потерпевшим, он напал на ребенка и нанес кулаком удар в область головы. От полученных повреждений ребёнок скончался на месте преступления», — указано в пресс-службе.
Напомним, что убийцу 9-летнего мальчика арестовали до 31 марта. Обвиняемый рассказал о попытках замести следы после преступления: вымыл машину, уничтожил видеозаписи. Примечательно, что своё жестокое деяние он прокомментировал весьма цинично: «Раздули воздух из ничего, блин».
