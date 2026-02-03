Ричмонд
СК установил причину смерти 9-летнего Паши из Петербурга

Следственный комитет раскрыл обстоятельства гибели девятилетнего мальчика Паши, тело которого нашли в Ленобласти. По данным следствия, ребёнок погиб от удара кулаком в голову, нанесенного мужчиной, который ранее его похитил.

Источник: Life.ru

«На почве личных неприязненных отношений, внезапно возникших в ходе конфликта с потерпевшим, он напал на ребенка и нанес кулаком удар в область головы. От полученных повреждений ребёнок скончался на месте преступления», — указано в пресс-службе.

Напомним, что убийцу 9-летнего мальчика арестовали до 31 марта. Обвиняемый рассказал о попытках замести следы после преступления: вымыл машину, уничтожил видеозаписи. Примечательно, что своё жестокое деяние он прокомментировал весьма цинично: «Раздули воздух из ничего, блин».

