Эксперт Ратушный: генетикам придется «отредактировать» человека для жизни на Марсе

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Условия Марса требуют адаптации человеческого организма, для которой понадобится генетическое редактирование. Но сама идея создания нового вида людей-марсиан должна получить этическую оценку, считает кандидат биологических наук Андрей Ратушный, доцент факультета космических исследований МГУ имени М. В. Ломоносова, старший научный сотрудник Института медико-биологических проблем (ГНЦ РФ — ИМБП РАН).
Он напомнил, что на Марсе сутки близки к земным, температуры воздуха в определенных областях могут быть приближены к привычным людям и предполагается, что на планете может быть запас воды. Однако она отличается разреженной атмосферой и высоким уровнем радиации из-за отсутствия собственного магнитного поля, а также угрозами сверхсильных пылевых бурь.
«По сути для того, чтобы заселить Марс, мы должны сделать, вывести совершенно новый вид людей. Наверное, это даже уже будут не люди, так как очень много изменений придется внести, чтобы адаптировать их к этим условиям. Потому что условия Марса все-таки довольно сильно отличаются от земных», — отметил Ратушный, выступая на VI Международной зимней космической школе, проходящей в МГУ.
Исследователь указал на то, что эти идеи требуют философского осмысления, уточнения целесообразности и ответа на ряд этических вопросов.
«Тут у человечества тоже еще нет четкого ответа. Имеем ли мы на это право? И нужно ли это?» — добавил он.