Эксперт Ратушный: генетикам придется «отредактировать» человека для жизни на Марсе

«По сути для того, чтобы заселить Марс, мы должны сделать, вывести совершенно новый вид людей. Наверное, это даже уже будут не люди, так как очень много изменений придется внести, чтобы адаптировать их к этим условиям. Потому что условия Марса все-таки довольно сильно отличаются от земных», — отметил Ратушный, выступая на VI Международной зимней космической школе, проходящей в МГУ.