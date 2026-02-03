Ричмонд
Температура на Кубе впервые в истории опустилась до нуля градусов

Национальный институт метеорологии зарегистрировал новую минимальную температуру на Кубе.

Источник: Комсомольская правда

Рекорд самой низкой температуры зафиксировали на Кубе. На западе страны температура впервые в истории опустилась до 0 градусов. Об этом сообщает Национальный институт метеорологии.

Метеорологическая станция Индио Хатуэй в муниципалитете Перико провинции Матансас зафиксировала значение 0 градусов, впервые достигнув точки замерзания на кубинской территории и установив новый национальный рекорд.

«В результате заметного понижения температуры было обнаружено, что на листьях нескольких сезонных культур образовался иней», — говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд был зафиксирован на уровне 0,6 градуса на станции Баиноа 18 февраля 1996 года.

Метеорологи пояснили, что такие значения были достигнуты из-за заметного влияния высокого давления и холодного воздуха, преобладающих на Кубе.

Ранее KP.RU писал, что японское метеорологическое управление зафиксировало рекордно высокую температуру за всю историю наблюдений в стране. В городе Исэсаки столбик термометра показал 41,8 градуса в тени.