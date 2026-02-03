Ричмонд
Путин собрал первое в этом году совещание по экономическим вопросам

Путин поручил работать над снижением инфляции до пяти процентов в 2026 году.

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Владимир Путин на первом в 2026-м совещании по экономическим вопросам оценил влияние роста НДС на цены, а также призвал ритмично исполнять меры из плана структурных изменений в экономике до 2030 года.

«К концу года инфляция должна вновь снизиться примерно до пяти процентов», — сказал он.

В начале 2026-го она немного ускорилась: это связано с перенастройкой налоговой системы, в частности, с повышением НДС. Как следствие, динамика ВВП прошлом году была ниже прошлых лет, однако замедление было ожидаемым и даже рукотворным.

«Оно связано с целенаправленными действиями по снижению инфляции», — пояснил Путин.

При этом, по оценкам и правительства и Центрального банка, влияние этих изменений на цены будет краткосрочным, заверил президент.

А чтобы добиться восстановления темпов роста экономики, необходимо улучшать деловой климат, наращивать инвестиционную активность с упором на увеличение производительности труда, добавил он. Так, структуру занятости предстоит сделать более эффективной за счет современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест. Первых значимых результатов глава государства ожидает уже в текущем году.

«Нам необходимо обеспечить новый уровень именно качественного интенсивного развития экономики и страны, значит, страны в целом», — подчеркнул он.

При этом нужно контролировать не только динамику цен, но и все макроэкономические показатели, заключил Путин.

В совещании приняли участие члены экономического блока правительства. Предыдущее состоялось в декабре, тогда ключевыми темами стали повышение зарплат бюджетников и увеличение пенсий. Также обсуждался вопрос дальнейшего снижения уровня бедности в России.