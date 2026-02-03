«Не остается без меня нигде»: Симоньян рассказала об отношениях с матерью Кеосаяна

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян рассказала о своих отношениях со свекровью после смерти ее мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна.
— В разъездах я бываю не очень часто, и моя свекровь ездит со мной. После того, как ушел Тигран, она не остается без меня нигде. Этим летом вот была со мной и на Питерском форуме, и на форуме в Херсонесе, и по моим делам в Краснодаре, и в отпуске всей толпой в Абхазии, — написала она в своем Telegram-канале, отвечая на комментарий своей подписчицы, которая пожаловалась на тяжелую жизнь со свекровью.
Симоньян посочувствовала девушке и рассказала, что «свекрови бывают разные». В случае с их семьей между ними сложилось взаимопонимание, и они стараются поддерживать друг друга.
— Не с каждой я смогла бы ужиться, думаю. Мне просто повезло с Лаурой, — написала журналистка в посте.
Сейчас главный редактор RT переживает трудный период. 7 сентября прошлого года Маргарита Симоньян сообщила о тяжелом заболевании, которое у нее диагностировали. Из-за недуга ей потребовалась срочная операция. Уже на следующий день она вышла на связь из больницы после того, как отошла от наркоза. 22 сентября журналистка призналась, что проходит лечение от рака. Симоньян отметила, что была бы «рада сообщить», что у нее все хорошо, однако старается никогда не врать.
А 26 сентября 2025 года Симоньян сообщила о смерти Кеосаяна. Режиссер много лет испытывал серьезные проблемы с сердцем, а в январе перенес клиническую смерть и впал в кому. «Вечерняя Москва» рассказала о жизненном пути телеведущего.