Калининградских перевозчиков обяжут покупать новые автобусы, иначе им не достанутся маршруты

«Сейчас у нас в городе уже работают 44 новых “ЛиАЗа”. В этом году планируем участвовать в лизинговой программе Минпромторга и приобрести ещё 12 автобусов среднего класса. Мы рассчитываем с 2027-го по 2030-й закупить по 22 автобуса в год», — рассказала Дятлова.