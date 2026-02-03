Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградских перевозчиков обяжут покупать новые автобусы, иначе им не достанутся маршруты

Компании смогут рассчитывать на субсидии.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде покупку новых автобусов сделают обязательным условием для участия перевозчиков в ближайшем конкурсе на получение маршрутов. Об этом «Клопс» рассказала глава городской администрации Елена Дятлова.

«Будет обязательное требование к возрасту техники. Частники, которые захотят участвовать в конкурсах, должны понимать: обновление транспорта — это неизбежность», — подчеркнула чиновница.

Для частных перевозчиков запустят программу субсидирования лизинга. Сейчас такая существует на федеральном уровне для муниципального транспорта. Начиная с 2027-го предприятие «Калининград-ГорТранс» будет ежегодно приобретать не менее 22 единиц.

«Сейчас у нас в городе уже работают 44 новых “ЛиАЗа”. В этом году планируем участвовать в лизинговой программе Минпромторга и приобрести ещё 12 автобусов среднего класса. Мы рассчитываем с 2027-го по 2030-й закупить по 22 автобуса в год», — рассказала Дятлова.

Губернатор Алексей Беспрозванных поставил задачу, чтобы до 2030 года 85% муниципальных автобусов было меньше 10 лет.