«АвтоВАЗ» объявил о старте продаж двухтопливной Lada Vesta CNG

«АвтоВАЗ» начал продажи обновлённого двухтопливного седана Lada Vesta CNG, работающего как на бензине, так и на метане.
Рекомендованная стоимость машины — от 1 881 000 рублей. Однако с учетом государственной субсидии цена начинается от 1 515 000 рублей.
Автомобиль доступен в четырёх комплектациях — от базовой Comfort до топовой Techno. Все версии оснащены 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач, а также современной системой газобаллонного оборудования (ГБО) с распределённым впрыском метана и возможностью кратковременного впрыска бензина для улучшения динамики.
Даже в базовой версии Vesta CNG получила кондиционер, две подушки безопасности, систему контроля устойчивости, бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя, а также светодиодную оптику.
Эксплуатация на метане позволяет сократить топливные расходы в 2−3 раза, а транспортный налог — на 50%.
Для обеспечения безопасности автомобиль оборудован автоматической системой, мгновенно перекрывающей подачу газа при утечке, например, в случае ДТП, рассказали в «АвтоВАЗе».
Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» отозвал 8,2 тыс. автомобилей Lada Xray.