«АвтоВАЗ» объявил о старте продаж двухтопливной Lada Vesta CNG

Автомобиль доступен в четырёх комплектациях — от базовой Comfort до топовой Techno. Все версии оснащены 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач, а также современной системой газобаллонного оборудования (ГБО) с распределённым впрыском метана и возможностью кратковременного впрыска бензина для улучшения динамики.