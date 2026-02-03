Reuters: США сбили иранский беспилотник, приближавшийся к авианосцу

Ранее президент США Дональд Трамп фактически допускал возможность силового сценария в отношении Ирана. При этом он выражал надежду, что до применения военной силы дело не дойдет. Он также сообщал о переговорах с иранским руководством и намерении продолжать контакты по ядерной теме.