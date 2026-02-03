Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: США сбили иранский беспилотник, приближавшийся к авианосцу

Американский чиновник сообщил, что ВС США сбили иранский беспилотник.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы США сбили, предположительно, иранский беспилотник, приблизившийся к их авианосцу в Аравийском море. Об этом Reuters сообщил американский чиновник.

Агентство сообщает, что иранский беспилотник Shahed-139 летел в сторону авианосца и был сбит американским истребителем F-35.

Ранее президент США Дональд Трамп фактически допускал возможность силового сценария в отношении Ирана. При этом он выражал надежду, что до применения военной силы дело не дойдет. Он также сообщал о переговорах с иранским руководством и намерении продолжать контакты по ядерной теме.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше