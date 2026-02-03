Reuters: США сбили иранский беспилотник, приближавшийся к авианосцу

Вооруженные силы США сбили, предположительно, иранский беспилотник, приблизившийся к их авианосцу в Аравийском море. Об этом Reuters сообщил американский чиновник.
Агентство сообщает, что иранский беспилотник Shahed-139 летел в сторону авианосца и был сбит американским истребителем F-35.
Ранее президент США Дональд Трамп фактически допускал возможность силового сценария в отношении Ирана. При этом он выражал надежду, что до применения военной силы дело не дойдет. Он также сообщал о переговорах с иранским руководством и намерении продолжать контакты по ядерной теме.