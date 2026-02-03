Mash: Первый спектакль с Ефремовым после УДО перенесли на неопределенный срок

Премьеру первого спектакля с участием российского актера Михаила Ефремова после условно-досрочного освобождения из колонии перенесли на неопределенный срок в связи с проблемами со здоровьем у режиссера постановки Юрия Купера. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщил Mash.
— «Без свидетелей» в театре Никиты Михалкова «Мастерская 12» отложили, потому что художник номера обратился к врачам с сильными болями в почках — у него диагностировали грыжу брюшной полости, — говорится в публикации.
30 января в театре сообщили о старте репетиций, но конкретная дата показа постановки неизвестна — на сайте числится только 2026 год. В пресс-службе театра сообщили, что прогонные репетиции проходят в штатном режиме. Главную роль в «Без свидетелей», помимо Михаила Ефремова, исполнит Анна Михалкова, передает Telegram-канал.
3 февраля Юрий Купер опроверг сообщения о том, что у него появились проблемы с почками. Также он сообщил, что ничего не знает о переносе постановки с участием Михаила Ефремова, и посоветовал уточнить эту информацию у директора театра.