Mash: Первый спектакль с Ефремовым после УДО перенесли на неопределенный срок

Премьеру первого спектакля с участием российского актера Михаила Ефремова после условно-досрочного освобождения из колонии перенесли на неопределенный срок в связи с проблемами со здоровьем у режиссера постановки Юрия Купера. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщил Mash.

— «Без свидетелей» в театре Никиты Михалкова «Мастерская 12» отложили, потому что художник номера обратился к врачам с сильными болями в почках — у него диагностировали грыжу брюшной полости, — говорится в публикации.

30 января в театре сообщили о старте репетиций, но конкретная дата показа постановки неизвестна — на сайте числится только 2026 год. В пресс-службе театра сообщили, что прогонные репетиции проходят в штатном режиме. Главную роль в «Без свидетелей», помимо Михаила Ефремова, исполнит Анна Михалкова, передает Telegram-канал.

3 февраля Юрий Купер опроверг сообщения о том, что у него появились проблемы с почками. Также он сообщил, что ничего не знает о переносе постановки с участием Михаила Ефремова, и посоветовал уточнить эту информацию у директора театра.