Владелец ТЭЦ-4 в Киеве объявил о ее остановке

Владелец ТЭЦ-4 в Киеве сообщил, что объем повреждений требует поэтапных технологических решений.

Источник: Аргументы и факты

В Днепровском районе Киева ТЭЦ-4 остановила свою работу, сообщает компания «Евро-Реконструкция», которая владеет объектом.

«В результате удара по энергетической инфраструктуре предоставление услуг временно приостановлено. Объем повреждений требует поэтапных технологических решений и тщательной проверки оборудования», — сказано в публикации компании в соцсети.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Киеве в результате взрывов произошли пожары на энергообъектах. В частности, загорелась ТЭЦ-4.

По данным Минобороны, в ночь на 3 февраля российские военнослужащие нанесли массированный удар на предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, были поражены объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу этих предприятий.