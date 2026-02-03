Владелец ТЭЦ-4 в Киеве объявил о ее остановке

В Днепровском районе Киева ТЭЦ-4 остановила свою работу, сообщает компания «Евро-Реконструкция», которая владеет объектом.
«В результате удара по энергетической инфраструктуре предоставление услуг временно приостановлено. Объем повреждений требует поэтапных технологических решений и тщательной проверки оборудования», — сказано в публикации компании в соцсети.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Киеве в результате взрывов произошли пожары на энергообъектах. В частности, загорелась ТЭЦ-4.
По данным Минобороны, в ночь на 3 февраля российские военнослужащие нанесли массированный удар на предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, были поражены объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу этих предприятий.