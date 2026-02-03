Ричмонд
Российский велогонщик Гонов завоевал золото чемпионата Европы на треке

Эта медаль стала второй для спортсменов из России на турнире в турецкой Конье.

Российский велогонщик Лев Гонов получил золото чемпионата Европы на треке в индивидуальной гонке преследования в турецкой Конье.

Гонов одержал победы над спортсменом из Дании Юэлем Скивильдом.

Эта медаль — уже вторая медаль для спортсменов из России на турнире. До этого серебряную награду в скретче завоевал Илья Савекин.

26-летний Гонов — чемпион Европы-2020 в командном спринте, у него также имеются бронзовая и серебряная медали европейского первенства в индивидуальном спринте.

Ранее сообщалось, что Гонов пробился в золотой финал индивидуальной гонки преследования на чемпионате Европы по трековым велогонкам, который проходит в турецкой Конье. В полуфинале он показал время 4 минуты 2,281 секунды, установив новый рекорд РФ.