Российский велогонщик Гонов завоевал золото чемпионата Европы на треке

Российский велогонщик Лев Гонов получил золото чемпионата Европы на треке в индивидуальной гонке преследования в турецкой Конье.
Гонов одержал победы над спортсменом из Дании Юэлем Скивильдом.
Эта медаль — уже вторая медаль для спортсменов из России на турнире. До этого серебряную награду в скретче завоевал Илья Савекин.
26-летний Гонов — чемпион Европы-2020 в командном спринте, у него также имеются бронзовая и серебряная медали европейского первенства в индивидуальном спринте.
Ранее сообщалось, что Гонов пробился в золотой финал индивидуальной гонки преследования на чемпионате Европы по трековым велогонкам, который проходит в турецкой Конье. В полуфинале он показал время 4 минуты 2,281 секунды, установив новый рекорд РФ.