Российский велогонщик Гонов завоевал золото чемпионата Европы на треке

Ранее сообщалось, что Гонов пробился в золотой финал индивидуальной гонки преследования на чемпионате Европы по трековым велогонкам, который проходит в турецкой Конье. В полуфинале он показал время 4 минуты 2,281 секунды, установив новый рекорд РФ.