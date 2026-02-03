Ричмонд
Упоминание российской стримерши Алины Рин нашли в файлах Эпштейна

Популярная российская стримерша Алина Рин упоминается в файлах, связанных с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняют в секс-торговле несовершеннолетними. Документы опубликовал минюст США.

В документах имя блогера не упоминается напрямую, однако в одном из сообщений можно найти ссылку на ее социальные сети — собеседник Эпштейна утверждает, что имеет связь с Алиной.

Узнав об этом, девушка опубликовала в своем Telegram-канале сообщение с объяснением произошедшего.

— Странная история с этими файлами Эпштейна. Кто-то обсуждал меня в них. Я понятия не имею, кто это. Я в то время действительно была в Японии. Я посмотрела, что делала в этот день — ездила на гору Митаке. Абсолютно одна. Это ужасно, но хорошо, что все обошлось. Видимо, не приглянулась я Эпштейну, — сказала она в публикации.

В файлах по делу нашли имена и других известных личностей. Например, певицы Аллы Пугачевой. Письмо было написано венчурным инвестором и бывшим советником основателя Microsoft Билла Гейтса по науке и технологиям Борисом Новоселичем. Согласно информации из архива, Новоселич отправил полную перепечатку статьи из The Times под названием «Revealed: the world’s most admired people». Там Пугачева упомянута как одна из наиболее уважаемых женщин в РФ.

Также стало известно, что в опубликованных документах по делу Джеффри Эпштейна появилось упоминание имени президента Украины Владимира Зеленского в контексте обвинений, связанных с торговлей людьми.

