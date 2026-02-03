IHF обсудит возвращение российских юниоров 27 февраля

В ходе заседания Международной федерации гандбола (IHF), которое состоится 27 февраля, будет рассмотрена возможность допуска российских юниоров к международным соревнованиям, передает пресс-служба Федерации гандбола России.
«В IHF с нетерпением ждут возможности в ближайшее время вновь приветствовать юных спортсменов из России и Белоруссии на гандбольных площадках во время международных стартов», — заявила гендиректор IHF Амаль Халифа.
Председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев, в свою очередь, сообщил, что поддерживает по данному вопросу постоянный контакт с президентом IHF, взаимодействует с главой Европейской федерации гандбола (EHF) Михаэлем Видерером, а также налаживает диалог по линии МОК и Олимпийского комитета России.
«Не скрою, мы ждем уже конкретных решений, чтобы федерации гандбола России и Белоруссии в самое ближайшее время смогли скорректировать планы учебно-тренировочных сборов, а наши молодежные команды были готовы вернуться в международный соревновательный процесс», — заключил Шишкарев.
Напомним, ранее сообщалось, что Международная федерация футбола может рассмотреть снятие бана с российских команд после соответствующего заявления президента организации Джанни Инфантино.