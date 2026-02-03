Гладков: ВСУ нанесли ракетный удар по Белгородской области

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по территории Белгорода и Белгородской области, в результате которого инфраструктурный объект оказался серьезно поврежден. При этом никто из местных жителей не пострадал. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
— Только что Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу. Есть повреждения энергосистемы. Через 10 минут провожу заседание оперативного штаба, поймем объем разрушений и сразу же приступаем к восстановлению, — написал Гладков в своем Telegram-канале.
После ракетного удара жители Белгорода и других городов в регионе сообщили о масштабных отключениях электричества. Помимо Белгорода, перебои зафиксировали в Яковлевском, Шебекинском, Грайворонском, Ракитянском, Краснояружском и Ивнянском городском округах. На фоне обстрела электроэнергия также пропала в Старом Осколе, передает Telegram-канал Baza.
24 января оперативный штаб Белгорода сообщил, что город подвергся самому массированному обстрелу со стороны ВСУ с помощью ракетной системы залпового огня HIMARS. В результате атаки никто не пострадал.