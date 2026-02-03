Гладков: ВСУ нанесли ракетный удар по Белгородской области

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по территории Белгорода и Белгородской области, в результате которого инфраструктурный объект оказался серьезно поврежден. При этом никто из местных жителей не пострадал. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.