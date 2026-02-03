Ричмонд
Усэйн Болт отреагировал на предложение выступить на Олимпиаде-2028

Бегун Усэйн Болт заявил, что после завершения карьеры его внимание сосредоточено на семье, работе и благотворительности.

Источник: Аргументы и факты

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт готов принять участие в Олимпиаде-2028 в составе сборной Ямайки по крикету. Об этом он заявил в интервью Esquire, передает championat.com.

Легендарный спринтер признался, что доволен жизнью после завершения спортивной карьеры. Сейчас его внимание сосредоточено на семье, работе и благотворительности.

При этом Болт с юмором отнесся к возможности вернуться в большой спорт, отметив, что давно не играл в крикет, но будет готов, если его позовут.

«Я давно не играл в крикет, но, если меня позовут, я буду готов!» — сказал он.

Ранее российского лыжника Александра Большунова показали в видео МОК в преддверии Олимпиады-2026.