Усэйн Болт отреагировал на предложение выступить на Олимпиаде-2028

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт готов принять участие в Олимпиаде-2028 в составе сборной Ямайки по крикету. Об этом он заявил в интервью Esquire, передает championat.com.
Легендарный спринтер признался, что доволен жизнью после завершения спортивной карьеры. Сейчас его внимание сосредоточено на семье, работе и благотворительности.
При этом Болт с юмором отнесся к возможности вернуться в большой спорт, отметив, что давно не играл в крикет, но будет готов, если его позовут.
«Я давно не играл в крикет, но, если меня позовут, я буду готов!» — сказал он.
