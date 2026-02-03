На трассе в Ростовской области пострадали пять человек, двое из них дети

В Ростовской области в ДТП на трассе Элиста — Зимовники пострадали пять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, авария произошла утром 3 февраля на 67-м километре дороги в Ремонтненском районе. Водитель ВАЗ-211540 выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Приорой».
В аварии пострадали оба водителя и трое пассажиров автомобиля «Приора»: 29-летний мужчина и двое детей шести и четырех лет. Все раненые доставлены в больницу.
Госавтоинспекция напоминает, что детей необходимо перевозить в автокреслах, соответствующих их возрасту и весу, и пристегивать ремнями безопасности. Водителей призывают не выезжать на встречную полосу движения.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.