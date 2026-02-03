ФСБ показала видео задержания чиновника из руководства Сергиева Посада

Кадры с задержания одного из руководителей администрации Сергиева Посада. Видео © ФСБ России.
Первого замглавы Сергиева Посада Сергея Тостановского арестовали в январе по обвинениям в мошенничестве и получении взятки. Вместе с ним под стражу отправили начальника управления сельского хозяйства Ивана Кончакова, двух его подчиненных и директора муниципального учреждения — депутата городского округа.
По версии следствия, группа чиновников за вознаграждение помогала компаниям выигрывать муниципальные конкурсы и контракты. Также Тостановскому вменяют хищение бюджетных средств на фиктивные командировки, завышенные премии и получение 855 тысяч рублей за покровительство бизнесу.
Напомним, что Тостановскому вменяют два эпизода мошенничества и получение взятки, предусмотренные соответствующими статьями уголовного кодекса. Правоохранителям удалось задержать всех фигурантов дела.
