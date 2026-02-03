Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ показала видео задержания чиновника из руководства Сергиева Посада

ФСБ опубликовала кадры задержания одного из руководителей администрации Сергиева Посада. На видео силовики задерживают чиновника прямо в квартире, укладывают на пол и объявляют о начале обыска. Кадрами поделились в пресс-службе ФСБ России.

Источник: Life.ru

Кадры с задержания одного из руководителей администрации Сергиева Посада. Видео © ФСБ России.

Первого замглавы Сергиева Посада Сергея Тостановского арестовали в январе по обвинениям в мошенничестве и получении взятки. Вместе с ним под стражу отправили начальника управления сельского хозяйства Ивана Кончакова, двух его подчиненных и директора муниципального учреждения — депутата городского округа.

По версии следствия, группа чиновников за вознаграждение помогала компаниям выигрывать муниципальные конкурсы и контракты. Также Тостановскому вменяют хищение бюджетных средств на фиктивные командировки, завышенные премии и получение 855 тысяч рублей за покровительство бизнесу.

Напомним, что Тостановскому вменяют два эпизода мошенничества и получение взятки, предусмотренные соответствующими статьями уголовного кодекса. Правоохранителям удалось задержать всех фигурантов дела.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.