Вьетнамский курорт не выдерживает наплыв россиян

АТОР: вьетнамский Фукуок не справляется с наплывом туристов из России.

Источник: Комсомольская правда

Вьетнамский курорт Фукуок не справляется с наплывом российских туристов. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что популярный курорт во Вьетнаме не может вместить всех желающих россиян. Курорт столкнулся с дефицитом номеров в отелях из-за высокого спроса на отдых в Юго-Восточной Азии. В этом году период празднования китайского Нового года совпал со школьными каникулами в московском регионе.

Сейчас на Фукуоке разгар высокого сезона, а номера распроданы почти во всех популярных гостиницах курорта. Нагрузка на фоне повышенного турпотока также задела вьетнамские курорты Нячанг и Камрань, где для бронирования закрыты почти 50% отелей.

Ранее KP.RU сообщал, что Египет и ОАЭ стали лидерами в топе самых бюджетных туристических направлений с теплым морем в феврале. При этом самыми дорогими оказались Филиппины, Сейшелы и Маврикий.