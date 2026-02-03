Вьетнамский курорт не выдерживает наплыв россиян

Отмечается, что популярный курорт во Вьетнаме не может вместить всех желающих россиян. Курорт столкнулся с дефицитом номеров в отелях из-за высокого спроса на отдых в Юго-Восточной Азии. В этом году период празднования китайского Нового года совпал со школьными каникулами в московском регионе.