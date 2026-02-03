Ричмонд
Актер Баринов оценил нового капитана ФК «Локомотив» Митрюшкина

Актер Валерий Баринов заявил, что назначение вратаря Антона Митрюшкина новым капитаном ФК «Локомотив» является неплохим выбором.

Источник: Аргументы и факты

Футбольному клубу «Локомотив» не хватает опытных лидеров после ухода ряда ключевых игроков. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал актер Валерий Баринов.

Он отметил, что команде «не хватает пастухов», способных направлять игроков. При этом Баринов назвал неплохим выбором назначение вратаря Антона Митрюшкина новым капитаном.

При этом Митрюшкин рассказал пресс-службе клуба о своих задачах в роли капитана, передает championat.com. Он заявил, что эта роль требует умения вести команду за собой, контролировать ситуацию на поле и за его пределами, а также правильно мотивировать игроков. По его словам, это очень ответственная миссия.

«Локомотив» завершил первую часть сезона Российской Премьер-Лиги на третьем месте с 37 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка.

Ранее сообщалось, что российский вратарь Матвей Сафонов выступит за ПСЖ во втором матче подряд после травмы.