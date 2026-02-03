«Будем разрешать весну»: Киркоров подхватил традицию уехавшей из России Пугачёвой

Киркоров перехватил традицию Пугачёвой по провозглашению начала весны. Видео © Telegram /Звездач.
Традиция была основана самой Аллой Пугачёвой, которая также дала событию неофициальное название «праздник жёлтых тюльпанов». Многие годы в первое воскресенье марта она собирала в своем доме гостей и торжественно провозглашала: «Весну разрешаю». Однако после её бегства с семейством, традицию продолжать было некому. Поэтому Киркоров, как бывший муж Пугачёвой, решил перенять эстафету. Он подчеркнул, что воспринимает этот праздник, как важное семейное торжество.
«Первое воскресенье весны теперь будет моим праздником. Это семейная традиция для меня. Я очень чту эту традицию. Великая Примадонна придумала этот праздник в первое воскресенье весны. Надо продолжать её дело. Она вдалеке. Я перехватил эту пальму первенства. Так что теперь в первое воскресенье марта будем вместе разрешать весну!» — заявил он.
Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров отказался от участия в церемонии прощания с кутюрье Валентином Юдашкиным, чтобы избежать встречи со своей бывшей супругой Аллой Пугачёвой. Несмотря на долгую дружбу с покойным, Киркоров не присутствовал на похоронах, и его представлял отец Бедрос Киркоров.
