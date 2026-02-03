Экс-судье из Сочи предъявили обвинение по двум статьям УК

«В рамках расследования уголовного дела… 66-летнему бывшему судье Центрального районного суда города Сочи Валерию Слуке, полномочия которого досрочно прекращены, предъявлено обвинение в семи эпизодах превышения должностных полномочий и семи эпизодах вынесения заведомо неправосудных решений (часть 2 статьи 286 УК РФ, часть 1 статьи 305 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Все оспоренные судебные акты были впоследствии отменены в апелляционной инстанции, где приняли новые решения об отказе в удовлетворении исков. В результате земельные участки были возвращены в муниципальную собственность.
По ходатайству следователя суд заключил обвиняемого под стражу. В рамках расследования были проведены обыски в домовладениях фигуранта на территории Краснодарского края и Северной Осетии, в ходе которых изъяли предметы и документы, имеющие значение для дела. В настоящее время расследование продолжается.
По версии следствия, в период с июня 2021 года по июль 2022 года судья, превышая свои полномочия, принимал к производству исковые заявления с нарушением правил территориальной подсудности. Без надлежащего рассмотрения материалов, исследования доказательств и привлечения к делу представителей ответчика он вынес семь заведомо неправосудных решений. Эти действия привели к незаконному изъятию земельных участков в Сочи из муниципальной собственности.
Ранее сообщалось, что во время обысков у бывшего судьи из Сочи изъяли внушительную коллекцию оружия, предметы с нацистской символикой и элитные автомобили. В числе изъятого находятся штык-ножи, несколько кинжалов, украшенных эмблемами СС, автомат Калашникова, а также образец, напоминающий немецкий пистолет-пулемёт MP40, и охотничий арбалет в камуфляжном исполнении.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.