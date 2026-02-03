Экс-судье из Сочи предъявили обвинение по двум статьям УК

По версии следствия, в период с июня 2021 года по июль 2022 года судья, превышая свои полномочия, принимал к производству исковые заявления с нарушением правил территориальной подсудности. Без надлежащего рассмотрения материалов, исследования доказательств и привлечения к делу представителей ответчика он вынес семь заведомо неправосудных решений. Эти действия привели к незаконному изъятию земельных участков в Сочи из муниципальной собственности.