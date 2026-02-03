Ричмонд
Психолог Никишина предупредила о последствиях монотонной работы

Психолог Вера Никишина заявила, что монотонная работа приводит к потере концентрации и снижению работоспособности.

Источник: Аргументы и факты

Однотипная работа может привести к состоянию монотонии, характеризующемуся потерей концентрации и снижением работоспособности. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета, доктор психологических наук Вера Никишина.

По ее словам, выполнение однообразных и неинтересных задач лишает человека необходимой эмоциональной подпитки. Особенно это касается деятельности, требующей значительных волевых усилий.

Для предотвращения монотонии психолог рекомендует чередовать скучные задачи с теми, которые вызывают искренний интерес. Если это невозможно, сохранить концентрацию помогут регулярные физические упражнения, встроенные в рабочий процесс.

Ранее экономист Елена Воронова раскрыла, почему зумеры уходят работать на вахты.