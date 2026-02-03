Психолог Никишина предупредила о последствиях монотонной работы

Однотипная работа может привести к состоянию монотонии, характеризующемуся потерей концентрации и снижением работоспособности. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета, доктор психологических наук Вера Никишина.