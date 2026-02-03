Рекордные снегопады сменятся в Татарстане крепкими морозами

В регион в воскресенье пришел циклон «Кристин», который ранее прошелся по Европе. Последствия мощных снегопадов в Татарстане продолжают устранять, а синоптики предупреждают о сильном морозе и новых осадках уже в конце этой недели, пишет ИА «Татар-информ».
«Кристин» принесла непогоду в Татарстан.
В воскресенье в Татарстан пришел циклон, который европейские метеорологи назвали «Кристин». Последствия мощного снегопада в республике до сих пор устраняют.
Ранее циклон прошелся по Европе. Жертвами «Кристин» в Португалии стали шесть человек, сотни тысяч жителей остались без электричества. Порывы ветра достигали 150 км/ч. Циклон вызвал наводнения и оползни.
Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что на этой неделе снегопады в Центральной России завершатся, но погода будет морозной, а в пятницу ожидается слабый снег.
Январь повторил рекорд 2016 года.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что за январь в разных районах Татарстана выпало от 150 до 180% месячной нормы осадков, в основном за счет последних снегопадов.
По его словам, 1 февраля выпала треть месячной нормы, из-за чего высота снежного покрова увеличилась почти на 10 см. Всего за январь выпало 76 мм осадков. Шувалов отметил, что это фактически повторяет январский рекорд 2016 года, когда было 87 мм.
Татарстан готовится к аномальному похолоданию.
В понедельник снегопады в Казани завершились, а к концу дня температура значительно понизилась.
Александр Шувалов сообщил, что на предстоящей неделе ожидаются ночные морозы до минус 23−28 градусов, а днем — минус 15−20 градусов. Он пояснил, что теплый сектор с осадками ушел, и республика оказалась в холодной части циклона.
Синоптик добавил, что следующий южный циклон с небольшим количеством осадков проходит восточнее и лишь частично затронет Набережные Челны. При этом наблюдается рост атмосферного давления и распространение гребня скандинавского антициклона.
Шувалов также отметил, что холодный воздух приходит из Черноземья, где в соседних областях температура уже опускается до минус 25 градусов, поэтому ночью в Татарстане стоит ожидать минус 20−25 градусов.
Февраль ожидается аномально холодным.
По прогнозу Александра Шувалова, температурная аномалия в республике в ближайшую декаду составит минус 5−6 градусов, что приведет к тому, что февраль окажется ниже климатической нормы.
Он уточнил, что вторая половина месяца будет менее морозной, чем первая, а в целом температура окажется на 2−3 градуса ниже нормы. Февраль считается по климатическим меркам малоснежным и холодным месяцем, однако текущая ситуация с антициклонами и южными циклонами может сделать его снежным.
Синоптик отметил, что если антициклон будет преобладать, осадков будет мало, но вероятность прихода южных циклонов на Поволжье и в Татарстан остается высокой, и снег еще может прибавиться.
Новый снегопад ждет регион в субботу.
По словам Шувалова, на Татарстан надвигается очередная волна осадков. Следующий снегопад ожидается в субботу, 7 февраля, с выпадением 15−20 см снега.
Синоптик уточнил, что температура около минус 10 градусов приведет к легкому, пушистому снегу, который увеличит высоту снежного покрова почти до одного метра.
Где в Татарстане выпало больше всего?
Начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь сообщил, что в большинстве районов среднемесячная сумма осадков составила 39−83 мм, что соответствует 128−222% нормы. Исключение составили Бугульма и Азнакаево, где осадки были около нормы — 30−35 мм.
Снег выпал преимущественно в западных районах Татарстана, где высота снежного покрова достигала 40−68 см. В Кайбицах, Чистополе, Муслюмово, Азнакаево и Бугульме показатель составил 25−38 см. Наибольшие суммы зафиксированы в Арске (83 мм), Казани (69 мм) и Вязовых (80 мм). Гоголь уточнил, что в Казани выпало 151% месячной нормы, в Арске — 200%, в Вязовых — 222%.
Морозы усилятся до минус 30 градусов.
По данным Гидрометцентра РТ, 4 февраля пройдут небольшие, местами умеренные снегопады, возможна слабая метель. Минимальные температуры ночью составят минус 23−28 градусов, при прояснениях — до минус 31 градуса, днем — минус 19−24 градуса.
5 февраля республика будет на периферии юго-западного антициклона, осадков не прогнозируется. Минимальные температуры ночью составят минус 23−28 градусов, при прояснениях на востоке — до минус 33 градусов. Днем температура — минус 11−16 градусов, местами до минус 21 градуса.
6 февраля сохранятся ясные и холодные ночи и утро с минус 14−19 градусов, при прояснениях — до минус 22 градусов, днем — минус 9−14 градусов. 7 февраля, при прохождении атмосферного фронта с запада, ожидаются снег, метель и сильный ветер, а днем температура повысится до минус 6−11 градусов.