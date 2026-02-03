Рекордные снегопады сменятся в Татарстане крепкими морозами

Он уточнил, что вторая половина месяца будет менее морозной, чем первая, а в целом температура окажется на 2−3 градуса ниже нормы. Февраль считается по климатическим меркам малоснежным и холодным месяцем, однако текущая ситуация с антициклонами и южными циклонами может сделать его снежным.