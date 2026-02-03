Температура на Кубе впервые снизилась до нуля градусов

По данным местных ученых, прежний рекорд температуры на уровне 0,6 градуса зарегистрировали на станции Баиноа 18 февраля 1996 года. Другие станции, расположенные на западе и в центре Перу, сообщили о температуре воздуха в 1,4 градуса и в пять градусов.