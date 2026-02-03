Температура на Кубе впервые снизилась до нуля градусов

Впервые в истории Кубы температура воздуха в стране опустилась до нуля градусов. Соответствующий рекорд зарегистрировали на западе страны. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщили в пресс-службе Национального института метеорологии.
— В 04:00 метеорологическая станция в Индио Атуэй в провинции Матансас зафиксировала минимальную температуру в 0,1 градуса. Температура продолжила снижаться, и в 07:00 термометр зафиксировал температуру в 0 градусов. Это рекордный для страны уровень минимальной температуры, — говорится в сообщении.
По данным местных ученых, прежний рекорд температуры на уровне 0,6 градуса зарегистрировали на станции Баиноа 18 февраля 1996 года. Другие станции, расположенные на западе и в центре Перу, сообщили о температуре воздуха в 1,4 градуса и в пять градусов.
Метеорологи пояснили, что в текущий момент Куба находится под воздействием очень холодных и сухих арктических воздушных масс. Кроме того, снижение температуры провоцирует сочетание очень холодного и сухого воздуха, малой облачности и слабых ветров, передает сайт института.
2 февраля заместитель министра внутренних дел Польши Веслав Щепаньский сообщил, что из-за сильных морозов в стране погибли уже 54 человека, еще 36 пострадали от переохлаждения.