В Турции опровергли данные о пропаже 100 тысяч детей за 8 лет

«Распространяемые в социальных сетях утверждения о том, что ежегодно в Турции пропадает более 10 тысяч детей, а за последние восемь лет — около 100 тысяч, не соответствуют действительности», — сказано в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации турецкого лидера.