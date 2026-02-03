Ричмонд
В Турции опровергли данные о пропаже 100 тысяч детей за 8 лет

В Турции опровергли данные о том, что в стране ежегодно пропадает более 10 тысяч детей.

Источник: Аргументы и факты

Администрация президента Турции опровергла данные о якобы пропаже около 100 тысяч детей в стране за последние восемь лет.

«Распространяемые в социальных сетях утверждения о том, что ежегодно в Турции пропадает более 10 тысяч детей, а за последние восемь лет — около 100 тысяч, не соответствуют действительности», — сказано в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации турецкого лидера.

Как подчеркнули в администрации, авторы публикаций о пропаже детей ссылаются на данные Статистического управления Турции. Они вырваны из контекста и искажены. Статистика касается только случаев, по которым подали заявления об исчезновении детей и которые впоследствии завершились их обнаружением. Эти сведения не имеют отношения к утверждаемым показателям о ненайденных детях.

Более того, отмечается, что госучреждения не публикуют статистику под заголовком «количество пропавших и ненайденных детей».