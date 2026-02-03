«Как ты, жизнь моя?»: Macan выпрыгнул из самолёта и записал видео своей девушке

Возлюбленная Macan показала видео рэпера из армии после прыжка с самолёта. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mariamotina.
«Как ты, жизнь моя?» — спрашивает Macan у своей девушки.
Ранее Life.ru писал, что Macan провёл все новогодние праздники вне воинской части. Его увольнение растянулось более чем на 10 дней, хотя по уставу срочник может получить максимум трое суток не чаще двух раз в месяц.
Все самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.