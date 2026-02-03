Ричмонд
Президент Белоруссии раскрыл эффективный способ борьбы с пьянством рабочих

Лукашенко предложил пути улучшения ситуации с пьющими рабочими.

Источник: Комсомольская правда

Своевременная выдача зарплат эффективно помогает искоренить пьянство рабочих. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по отдельным вопросам социально-экономического развития Витебской области, слова которого приводит «КП-Беларусь».

«Людей не хватает, люди плохие. Пьют. Да, пьют. А если вы им зарплату не платите?» — спросил Лукашенко.

По его словам, со стороны государства всегда будет обеспечиваться поддержка передовых производств. Лукашенко заявил, что в деревнях белорусы покупают у пенсионеров сахар, делают самогон и напиваются. Он рассказал чиновникам про опыт работы в проблемном хозяйстве.

Как ранее писал KP.RU, хорошие финансово-экономические показатели в Белоруссии помогают обеспечивать высокий уровень развития предприятий в стране.

