Президент Белоруссии раскрыл эффективный способ борьбы с пьянством рабочих

Своевременная выдача зарплат эффективно помогает искоренить пьянство рабочих. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по отдельным вопросам социально-экономического развития Витебской области, слова которого приводит «КП-Беларусь».
«Людей не хватает, люди плохие. Пьют. Да, пьют. А если вы им зарплату не платите?» — спросил Лукашенко.
По его словам, со стороны государства всегда будет обеспечиваться поддержка передовых производств. Лукашенко заявил, что в деревнях белорусы покупают у пенсионеров сахар, делают самогон и напиваются. Он рассказал чиновникам про опыт работы в проблемном хозяйстве.
