В Таганроге расчищают въезды в город после снегопада

По ее словам, сначала очистили самые сложные и важные участки. Утром быстро расчистили железнодорожный переезд на улице Михайловской, ночью убрали снег с улицы Маргелова, а днем продолжили работы на улице Победы. Въезды в город, включая Николаевское шоссе и 7-й Новый переулок, находятся под постоянным наблюдением.