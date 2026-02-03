В Таганроге расчищают въезды в город после снегопада

В Таганроге коммунальные службы со вчерашнего дня приводят город в порядок после обильного снегопада. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.
— Если вы располагаете информацией, что дорога или тротуар нуждается в срочной очистке, прошу обращаться в аварийно-диспетчерскую службу МКУ «Благоустройство» по телефону 8 (8634) 43−14−06, — написала Светлана Анатольевна.
По ее словам, сначала очистили самые сложные и важные участки. Утром быстро расчистили железнодорожный переезд на улице Михайловской, ночью убрали снег с улицы Маргелова, а днем продолжили работы на улице Победы. Въезды в город, включая Николаевское шоссе и 7-й Новый переулок, находятся под постоянным наблюдением.
Светлана Камбулова добавила, что общественный транспорт работает в штатном режиме. Пешеходные зоны очищают механически и вручную, а работу управляющих компаний и ТСЖ контролируют — часть организаций, по ее словам, еще не приступила к расчистке дворов.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.