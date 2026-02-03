Ричмонд
Депутат Госдумы попросила власти Петербурга отчитаться по ситуации с убитым мальчиком

После трагической гибели девятилетнего мальчика депутат Госдумы Татьяна Буцкая, возглавляющая комитет по защите семьи, материнства и детства, запросила у властей Санкт-Петербурга информацию о проверках условий жизни ребёнка. По данным СМИ, мальчик, числившийся в школе № 391, но не посещавший её из-за незавершенной комиссии, мог столкнуться с нарушениями прав.

Как сообщает ТАСС, Буцкая просит выяснить, состоял ли ребёнок на учёте органов опеки, проводились ли проверки его быта и воспитания, а также поступали ли сигналы о нарушении его прав от школы или других организаций.

Депутат направила официальное обращение начальнику Управления по опеке и попечительству Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Ольге Смирновой. В документе содержится запрос на разъяснение порядка взаимодействия органов опеки с образовательными учреждениями и территориальной психолого-медико-педагогической комиссией в ситуациях, когда формальные процедуры препятствуют доступу ребёнка к образованию.

Напомним, что убийцу 9-летнего мальчика арестовали до 31 марта. Обвиняемый рассказал о попытках замести следы после преступления: вымыл машину, уничтожил видеозаписи. Примечательно, что своё жестокое деяние он прокомментировал весьма цинично: «Раздули воздух из ничего, блин».

