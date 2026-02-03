В Петербурге подростка отправили в колонию за надругательство над тремя женщинами

По данным объединённой пресс-службы судов города, инциденты произошли 19 июля 2025 года. Сначала обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, предпринял попытку изнасилования в магазине, однако его действия были пресечены сработавшей сигнализацией. Впоследствии он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ещё двух женщин.
Несовершеннолетний был признан виновным в совершении ряда тяжких преступлений сексуального характера. В частности, ему инкриминировались и были доказаны попытка изнасилования, само изнасилование и насильственные действия сексуального характера, согласно соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ (ст. 30 ч. 3 — ст. 131 ч. 2 п. «б», ст. 131 ч. 1, ст. 132 ч. 1).
«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет. На основании статьи 70 УК РФ по совокупности приговоров суд присоединил не отбытую часть наказания по приговору Красносельского районного суда от 29.11.2023 года. Окончательно — восемь лет в воспитательной колонии», — указано в сообщении.
