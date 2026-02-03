В Петербурге подростка отправили в колонию за надругательство над тремя женщинами

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет. На основании статьи 70 УК РФ по совокупности приговоров суд присоединил не отбытую часть наказания по приговору Красносельского районного суда от 29.11.2023 года. Окончательно — восемь лет в воспитательной колонии», — указано в сообщении.