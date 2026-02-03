Десятки туристов зависли в воздухе на сломанном аттракционе в Бразилии

Адвокат Андре де Оливейра Куто, который застрял на аттракционе вместе с семьей, рассказал, что пробыл в воздухе около двух часов. Позднее к пострадавшим поднялись спасатели, которые закрепили веревки и защитное снаряжение, после чего туристы и местные жители по очереди спустились по тросу.