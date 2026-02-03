Десятки туристов зависли в воздухе на сломанном аттракционе в Бразилии

В бразильском городе Балнеариу-Камбориу панорамный аттракцион Super Gyro Tower перестал работать, в результате чего 40 человек зависли в воздухе на высоте 60 метров. Об этом в понедельник, 2 февраля, сообщило издание The Sun.
Адвокат Андре де Оливейра Куто, который застрял на аттракционе вместе с семьей, рассказал, что пробыл в воздухе около двух часов. Позднее к пострадавшим поднялись спасатели, которые закрепили веревки и защитное снаряжение, после чего туристы и местные жители по очереди спустились по тросу.
По данным журналистов, причиной технической неисправности стало отключение электроэнергии, из-за чего сработал автоматический механизм, остановивший работу аттракциона, передает издание.
11 декабря 2025 года в СМИ появилась информация о том, что в австралийском штате Квинсленд семейная пара сорвалась с высоты 20−25 метров из-за обрыва туристического зиплайна. В результате турист Дин Сандерсон получил травмы головы и грудной клетки, после чего скончался, а его супруга Шеннон — переломы ребер и лопатки.