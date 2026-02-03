Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вопрос, который волновал жителей Молдовы: В Турции решили сохранить систему «всё включено» — можно ехать на любимые курорты

В Турции сохранят систему «всё включено» для туристов, включая молдавских отдыхающих.

Источник: Комсомольская правда

Туристическая отрасль Турции не пойдет на радикальные изменения системы «всё включено» на фоне наплыва российских туристов, поскольку такой шаг нанес бы ущерб самому сектору, такое мнение выразил в комментарии РИА Новости представитель туристической индустрии, владелец одного из известных отелей Антальи Мехмет Уста Бильгинер.

Доходы Турции от туризма в 2025 году увеличились на 6,8% по сравнению с годом ранее и превысили 65 миллиардов долларов. Москва ожидает, что Турцию в 2026 году посетят около 6,5 миллионов российских туристов, заявил ранее временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов.

«Кардинальные изменения системы “всё включено” в нынешних условиях стали бы выстрелом в ногу для турецкого туризма», — заявил Бильгинер агентству.

По словам владельца отеля, система «всё включено» остаётся ключевым конкурентным преимуществом Турции на международном туристическом рынке. Он полагает, что именно предсказуемость расходов и понятный формат отдыха делают страну особенно привлекательной для массового туриста, в том числе из России, на фоне роста цен и нестабильности на других направлениях.

Эксперт также считает, что резкие изменения в модели обслуживания неизбежно приведут к снижению загрузки отелей и потере лояльной аудитории. По его оценке, туристы, привыкшие к формату «всё включено», в случае его демонтажа либо удорожания будут искать альтернативы в других странах или сокращать продолжительность отдыха, что напрямую ударит по доходам отрасли.

Кроме того, Бильгинер отметил, что текущая структура туризма в Турции выстроена под массовый поток и долгосрочные контракты с туроператорами. По его мнению, отказ от привычной системы потребовал бы перестройки всей цепочки — от ценообразования и логистики до кадров и закупок, что в условиях высокой конкуренции и внешних рисков является неоправданным и экономически опасным шагом.

Президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу ранее заявил, что из-за системы «все включено» туристы почти не выходят из гостиниц и постоянно едят. Это, по его словам, вредно как для их здоровья, так и для раскрытия туристического потенциала страны. В свою очередь председатель Ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу в беседе с РИА Новости предложил отказаться от этой системы и перейти на вариант с выбором только нужных опций. Он привел в пример гостиницы «без алкоголя».

Турецкое руководство обсуждает идеи представителей туристического сектора по возможным изменениям в системе «все включено» в курортных отелях, сообщили ранее РИА Новости в турецких властных структурах.

Источник: ria.ru.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Униря уже не та: Майя Санду может объявить большинство граждан Молдовы румынами — Никушор Дан уже начинает видеть в ней не соратницу, а соперницу.

Зачем на самом деле гражданам Молдовы румынские паспорта и какой у них «огонь в сердце» (далее…).

Депутат — слуга народа, но только не в Молдове: Парламентарии от правящей ПАС открыто презирают тех, кто их избрал.

Сегодня в Молдове депутат — не слуга народа, а хозяин жизни, хозяин, призванный вершить судьбы страны, жителей Молдовы, наши с вами судьбы (далее…).

В Молдове могут снизить цену на газ, когда потеплеет: Стал известен новый тариф, предложенный НАРЭ.

НАРЭ предлагает цену на газ, ниже запрошенной Energocom (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше