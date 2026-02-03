Вопрос, который волновал жителей Молдовы: В Турции решили сохранить систему «всё включено» — можно ехать на любимые курорты

Туристическая отрасль Турции не пойдет на радикальные изменения системы «всё включено» на фоне наплыва российских туристов, поскольку такой шаг нанес бы ущерб самому сектору, такое мнение выразил в комментарии РИА Новости представитель туристической индустрии, владелец одного из известных отелей Антальи Мехмет Уста Бильгинер.
Доходы Турции от туризма в 2025 году увеличились на 6,8% по сравнению с годом ранее и превысили 65 миллиардов долларов. Москва ожидает, что Турцию в 2026 году посетят около 6,5 миллионов российских туристов, заявил ранее временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов.
«Кардинальные изменения системы “всё включено” в нынешних условиях стали бы выстрелом в ногу для турецкого туризма», — заявил Бильгинер агентству.
По словам владельца отеля, система «всё включено» остаётся ключевым конкурентным преимуществом Турции на международном туристическом рынке. Он полагает, что именно предсказуемость расходов и понятный формат отдыха делают страну особенно привлекательной для массового туриста, в том числе из России, на фоне роста цен и нестабильности на других направлениях.
Эксперт также считает, что резкие изменения в модели обслуживания неизбежно приведут к снижению загрузки отелей и потере лояльной аудитории. По его оценке, туристы, привыкшие к формату «всё включено», в случае его демонтажа либо удорожания будут искать альтернативы в других странах или сокращать продолжительность отдыха, что напрямую ударит по доходам отрасли.
Кроме того, Бильгинер отметил, что текущая структура туризма в Турции выстроена под массовый поток и долгосрочные контракты с туроператорами. По его мнению, отказ от привычной системы потребовал бы перестройки всей цепочки — от ценообразования и логистики до кадров и закупок, что в условиях высокой конкуренции и внешних рисков является неоправданным и экономически опасным шагом.
Президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу ранее заявил, что из-за системы «все включено» туристы почти не выходят из гостиниц и постоянно едят. Это, по его словам, вредно как для их здоровья, так и для раскрытия туристического потенциала страны. В свою очередь председатель Ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу в беседе с РИА Новости предложил отказаться от этой системы и перейти на вариант с выбором только нужных опций. Он привел в пример гостиницы «без алкоголя».
Турецкое руководство обсуждает идеи представителей туристического сектора по возможным изменениям в системе «все включено» в курортных отелях, сообщили ранее РИА Новости в турецких властных структурах.
Источник: ria.ru.
