В Китае человекоподобный робот установил мировой рекорд по бегу на дорожке

В Китай робот-гуманоид Bolt смог развить скорость до 10 м/с на беговой дорожке.

Источник: Комсомольская правда

В Китае человекоподобный робот-гуманоид Bolt установил мировой рекорд на беговой дорожке. Об этом говорится в сообщении Ханчжоуского международного научно-технического центра инноваций при Чжэцзянском университете, который занимался разработкой робота.

Умная машина, прикрепленная к специальной рамке страховочными тросами, смогла развить скорость до 10 м/с. Робот-гуманоид получил свое «имя» в честь известного бегуна Усэйна Болта, который установил мировой рекорд на дистанции 100 метров в 2009 году.

Ранее KP.RU сообщал, что китайская компания Kaiwa Technology представила робота, оснащенного инкубационной капсулой. Такая умная машина, по заявлениям научных сотрудников, способна «рожать» ребенка, вынашивая эмбрион в течение 10 месяцев.