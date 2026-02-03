В Китае человекоподобный робот установил мировой рекорд по бегу на дорожке

В Китае человекоподобный робот-гуманоид Bolt установил мировой рекорд на беговой дорожке. Об этом говорится в сообщении Ханчжоуского международного научно-технического центра инноваций при Чжэцзянском университете, который занимался разработкой робота.
Умная машина, прикрепленная к специальной рамке страховочными тросами, смогла развить скорость до 10 м/с. Робот-гуманоид получил свое «имя» в честь известного бегуна Усэйна Болта, который установил мировой рекорд на дистанции 100 метров в 2009 году.
