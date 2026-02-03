«Дико боялась сдохнуть»: у Лолиты произошла паническая атака из-за спазма сосудов

У певицы Лолиты Милявской, которая сейчас находится в Болгарии, где живут ее мать и дочь, произошел спазм сосудов. Артистке пришлось вызывать скорую помощь. Подробностями о произошедшем она поделилась в своем Telegram-канале.
По словам Милявской, из-за спазма сосудов у нее подскочило давление и началась паническая атака. Врачам пришлось приводить певицу в чувства.
Лолиту предупредили, что если подобное повторится, то медики могут не успеть вовремя оказать помощь, что может даже привести к летальному исходу. Чтобы предотвратить такие ситуации, врачи настоятельно рекомендовали артистке бросить курить электронные сигареты.
— Я употребляла по две пачки в день, не меньше: четыре-пять приборов… Кончилось тем, что я уехала отдыхать, произошел спазм сосудов с повышением давления, с панической атакой. Приехала скорая… дико боялась сдохнуть, они сказали: «страшного с вами ничего, только вот курить надо бросать», — рассказала артистка в публикации.
В октябре Милявская стала жертвой телефонных мошенников. Инцидент произошел, когда певица ехала к стоматологу. Ей позвонили неизвестные якобы из «транспортной компании». Лолита как раз ждала доставку микрофонов и ничего не заподозрила.