Гимнастке РФ Крамаренко одобрили нейтральный статус

Российская гимнастка и трехкратная чемпионка мира среди юниоров Лала Крамаренко получила нейтральный статус, сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики.
Сейчас Лале Крамаренко 21 год. Она также является чемпионкой Европы 2021 года в командных соревнованиях. На чемпионате РФ 2024 года спортсменка завоевала золотые медали во всех индивидуальных дисциплинах. Кроме того, она становилась чемпионкой Игр БРИКС в личном многоборье и упражнении с лентой.
Отметим, чемпионат Европы по художественной гимнастике состоится в Болгарии в мае. Кубок мира пройдет в Италии в июле.
Ранее сообщалось, что российский лыжник Никита Денисов получил нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.