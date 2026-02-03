Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гимнастке РФ Крамаренко одобрили нейтральный статус

Международная федерация гимнастики предоставила россиянке Лале Крамаренко нейтральный статус.

Источник: Аргументы и факты

Российская гимнастка и трехкратная чемпионка мира среди юниоров Лала Крамаренко получила нейтральный статус, сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики.

Сейчас Лале Крамаренко 21 год. Она также является чемпионкой Европы 2021 года в командных соревнованиях. На чемпионате РФ 2024 года спортсменка завоевала золотые медали во всех индивидуальных дисциплинах. Кроме того, она становилась чемпионкой Игр БРИКС в личном многоборье и упражнении с лентой.

Отметим, чемпионат Европы по художественной гимнастике состоится в Болгарии в мае. Кубок мира пройдет в Италии в июле.

Ранее сообщалось, что российский лыжник Никита Денисов получил нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.