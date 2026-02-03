Гимнастке РФ Крамаренко одобрили нейтральный статус

Сейчас Лале Крамаренко 21 год. Она также является чемпионкой Европы 2021 года в командных соревнованиях. На чемпионате РФ 2024 года спортсменка завоевала золотые медали во всех индивидуальных дисциплинах. Кроме того, она становилась чемпионкой Игр БРИКС в личном многоборье и упражнении с лентой.